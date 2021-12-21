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Erkurt Holding 43 yaşında

Eko Kulis 21.12.2021, 00:18
Erkurt Holding 43 yaşında

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in Taysan’daki Genel Müdürlüğü ile temelleri atılan, 1978’de Erkurt Tekstil ve Yalıtım Ürünleri’nin kurulmasıyla otomotiv yan sanayiindeki faaliyetlerine başlayan ve zaman içinde 6 şirkete ulaşan Erkurt Holding kuruluşunun 43. yılını kutladı.
 

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