Erkurt Holding 43 yaşında

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in Taysan’daki Genel Müdürlüğü ile temelleri atılan, 1978’de Erkurt Tekstil ve Yalıtım Ürünleri’nin kurulmasıyla otomotiv yan sanayiindeki faaliyetlerine başlayan ve zaman içinde 6 şirkete ulaşan Erkurt Holding kuruluşunun 43. yılını kutladı.

