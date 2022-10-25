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Durmasanat’tan Uluslararası Seramik Bienali

Eko Kulis 25.10.2022, 00:18
Durmasanat’tan Uluslararası Seramik Bienali

Durma Sanat ana sponsorluğunda Türk Seramik Derneği ta­rafından düzenlenen Uluslararası Seramik Bienali’nde çok özel eserler sanatseverlerle bu­luşuyor. 22 Kasım’a kadar sürecek Bienal’in bu yılki ilk edisyonunun ana teması “Zamanın Ruhu: Mavi”. Program hakkında detayları www.bursaseramikbienali.org adresinden in­celeyebilirsiniz.

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