Durmasanat’tan Uluslararası Seramik Bienali

Durma Sanat ana sponsorluğunda Türk Seramik Derneği ta­rafından düzenlenen Uluslararası Seramik Bienali’nde çok özel eserler sanatseverlerle bu­luşuyor. 22 Kasım’a kadar sürecek Bienal’in bu yılki ilk edisyonunun ana teması “Zamanın Ruhu: Mavi”. Program hakkında detayları www.bursaseramikbienali.org adresinden in­celeyebilirsiniz.