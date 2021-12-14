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 Dostluk yemeğinde buluştular

Eko Kulis 14.12.2021, 00:08 14.12.2021, 00:10
 Dostluk yemeğinde buluştular

BekaMak Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, Hamdi Altoca, Göler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Göler, Av. Olcay Durgunlu, Selçuk Eren, Bilekler Makine Yönetim Kurulu Başkanı Levet Bilek ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler ile Gazetemiz kurucusu Tahsin Ardıç K..siad dostluk yemeğinde buluştular.
 

#BekaMak #Engin Çetiner #Hamdi Altoca #Göler Holding #Nurettin Göler
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