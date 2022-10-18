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DOSAB’da futbol heyecanı

Eko Kulis 18.10.2022, 00:32
DOSAB’da futbol heyecanı

DOSABSİAD tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen, Geleneksel Firmalar Arası Fut­bol Turnuvası başladı. 27 firmanın 6 grupta mücadele edeceği turnuvanın baş­langıç düdüğünü DOSABSİAD Yönetim Ku­rulu Başkanı Nilüfer Çevikel çaldı.

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