Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 100'üncü yılın bütçesi, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı
DOSAB’da futbol heyecanı
Eko Kulis 18.10.2022, 00:32
DOSABSİAD tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen, Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası başladı. 27 firmanın 6 grupta mücadele edeceği turnuvanın başlangıç düdüğünü DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel çaldı.
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1376'ncı Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1375'inci Sayı
Ekim 2022