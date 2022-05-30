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BUSİAD’dan BTSO’ya ziyaret
Eko Kulis 30.05.2022, 22:01
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Divan Katibi Hakan Batmaz tarafından ağırlanan BUSİAD Heyetinde; Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Başkan Yardımcıları Veda Girgin Eroğlu ve Osman Nemli, Sayman Üye Sezayi Sezer, Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Uyar Duman, Haluk Parlamış, Serdal Can ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç yer aldı.
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