BUSİAD’dan BTSO’ya ziyaret

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları der­neği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Ti­caret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbra­him Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yö­netim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Divan Katibi Hakan Batmaz tarafından ağırlanan BUSİAD Heyetinde; Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Başkan Yardımcıları Veda Girgin Eroğlu ve Osman Nemli, Sayman Üye Sezayi Sezer, Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Uyar Duman, Haluk Parlamış, Serdal Can ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Ala­koç yer aldı.