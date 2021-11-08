BUSADER’e yeni üye

Rıdvan İşbaşaran’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Masachi Office Furniture, Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği-BUSADER’in kurumsal üyesi oldu. Rıdvan İşbaşaran’a üyelik belgesini BUSADER Başkanı Tülin Günbatılı verdi.

