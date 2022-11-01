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BTSO’da Yeni Genel Sekreter Ömer Şendoğan

Eko Kulis 01.11.2022, 00:31
BTSO’da Yeni Genel Sekreter Ömer Şendoğan

Bursa iş dünyasının çatı kuru­luşu olan Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası’nın yeni Genel Sekreteri Ömer Şendoğan oldu. BTSO’da birlikte görev yaptığım, ulusal ve uluslararası birçok projeyi başarıyla yürüten ve Makine mü­hendisi olan çok kıymetli dostum Şendo­ğan’a yeni görevinde başarılar dilerim.

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