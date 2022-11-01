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BTSO’da Yeni Genel Sekreter Ömer Şendoğan
Eko Kulis 01.11.2022, 00:31
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni Genel Sekreteri Ömer Şendoğan oldu. BTSO’da birlikte görev yaptığım, ulusal ve uluslararası birçok projeyi başarıyla yürüten ve Makine mühendisi olan çok kıymetli dostum Şendoğan’a yeni görevinde başarılar dilerim.
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