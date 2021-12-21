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Bitcoin ile ödemeler başladı

Eko Kulis 21.12.2021, 00:14
Bitcoin ile ödemeler başladı

2008’de icat edilen, 2009’da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlanan, herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen dijital para Bitcoin Uludağ’da et mangallarda da ödeme aracı olarak kabul ediliyor  :-)))
 

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