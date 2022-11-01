banner21

banner28

banner6

Son Dakika

BEST Grubu’nun gündemi ekonomi

Eko Kulis 01.11.2022, 00:26
BEST Grubu’nun gündemi ekonomi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu’nun başkanı olduğu Best Grubu Coşkun İrfan ev sahipliğinde bir araya geldi. İlker Oral, Ahmet Özenalp, Nuri Tike, Nurullah Altınsoy, Prof. Dr. Ali Ceylan, Işık Uğurtuğ, Mustafa Taşdelen, Sinan Baykal, Tuğrul Karasarlıoğlu ve Tahsin Ardıç ekonomi gündemini değerlendirdi.

Yorumlar (0)
3
parçalı az bulutlu
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18