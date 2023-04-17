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“Benim Gözümde Atatürk” resim yarışması
Eko Kulis 17.04.2023, 23:05
Otomotiv sektöründe 35 yıla yakın tecrübesiyle küresel bir oyuncu olan Doğu Pres sosyal sorumluluk projeleri ile de farkını ortaya koyuyor. Firmanın her yıl geleneksel olarak düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması’nın başvuruları başladı. “Benim Gözümde Atatürk” temalı resim yarışmasına 5-15 yaş arası tüm Doğu Pres çalışanlarının çocukları katılabilecek.
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