“Benim Gözümde Atatürk” resim yarışması

Otomotiv sektö­ründe 35 yıla yakın tecrübesiyle küresel bir oyuncu olan Doğu Pres sosyal sorumlu­luk projeleri ile de far­kını ortaya koyuyor. Firmanın her yıl gele­neksel olarak düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması’nın başvuruları başladı. “Benim Gözümde Atatürk” temalı resim ya­rışmasına 5-15 yaş arası tüm Doğu Pres çalı­şanlarının çocukları katılabilecek.