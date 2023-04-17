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“Benim Gözümde Atatürk” resim yarışması

Eko Kulis 17.04.2023, 23:05
“Benim Gözümde Atatürk” resim yarışması

Otomotiv sektö­ründe 35 yıla yakın tecrübesiyle küresel bir oyuncu olan Doğu Pres sosyal sorumlu­luk projeleri ile de far­kını ortaya koyuyor. Firmanın her yıl gele­neksel olarak düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması’nın başvuruları başladı. “Benim Gözümde Atatürk” temalı resim ya­rışmasına 5-15 yaş arası tüm Doğu Pres çalı­şanlarının çocukları katılabilecek.

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