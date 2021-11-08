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BALKANTÜRKSİAD  Genç Nesil’de yeni başkan

Eko Kulis 08.11.2021, 21:56
BALKANTÜRKSİAD  Genç Nesil’de yeni başkan

BALKANTÜRKSİAD’ın Genç Nesil Çalışma Grubunda Başkanlık görevini yürüten Salih İpekli görevini Berk Üzen’e devretti. 
 

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