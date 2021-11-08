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Baba oğul Yıldızlar Yolu’nda

Eko Kulis 08.11.2021, 21:55
Baba oğul Yıldızlar Yolu’nda

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez oğlu Alican Gülmez ile birlikte iş görüşmesi için gittikleri ABD Los Angeles’taki Yıldızlar Yolu’nda yürümeyi ihmal etmediler.
 

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