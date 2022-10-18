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ASKON’dan MÜSİAD’a ziyaret
Eko Kulis 18.10.2022, 00:34
ASKON Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. ASKON Bursa Şubesi heyeti MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
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