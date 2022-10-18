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ASKON’dan MÜSİAD’a ziyaret

Eko Kulis 18.10.2022, 00:34
ASKON’dan MÜSİAD’a ziyaret

ASKON Bursa Şubesi Yönetim Ku­rulu Başkanı Emre Yıldız ve Yönetim Ku­rulu üyeleri, MÜSİAD Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. ASKON Bursa Şubesi heyeti MÜSİAD Bursa Şu­besi Başkanı Nihat Alpay ve MÜSİAD Yö­netim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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