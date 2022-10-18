ASKON’dan MÜSİAD’a ziyaret

ASKON Bursa Şubesi Yönetim Ku­rulu Başkanı Emre Yıldız ve Yönetim Ku­rulu üyeleri, MÜSİAD Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. ASKON Bursa Şubesi heyeti MÜSİAD Bursa Şu­besi Başkanı Nihat Alpay ve MÜSİAD Yö­netim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.