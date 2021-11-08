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Akçakoca ve Varlık  yıllar öncesinden

Eko Kulis 08.11.2021, 21:56
Akçakoca ve Varlık  yıllar öncesinden

Gazetemizin yazarlarından ‘üstad’ Cevdet Akçakoca ve İnoksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık’ın  yıllar öncesindeki bir toplantıdan karesi...
 

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