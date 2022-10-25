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Ağaoğlu K 2022’de
Eko Kulis 25.10.2022, 00:20
A-Plas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ağaoğlu, plastik ve kauçuk sanayi için dünya çapında lider fuar olan K 2022’yi ziyaret etti. Ağaoğlu “Rahmetli babamla gittiğim ve her gidişimde ufkumun açıldığı güzel anılar biriktirdiğim dünyanın en büyük plastik fuarı. Bu yıl farklı olarak gurur duyulacak bir şekilde Türkiye’den ciddi bir ziyaretçi ve fuarda stant açan Türk firmalar var. Hepsini tebrik ediyorum ve verimli fuarlar diliyorum” diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.
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