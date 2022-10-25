Ağaoğlu K 2022’de

A-Plas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ağaoğlu, plastik ve kauçuk sanayi için dünya çapında lider fuar olan K 2022’yi ziyaret etti. Ağaoğlu “Rahmetli babamla gittiğim ve her gidişimde ufkumun açıl­dığı güzel anılar biriktirdiğim dünyanın en büyük plastik fuarı. Bu yıl farklı olarak gurur duyulacak bir şekilde Tür­kiye’den ciddi bir ziyaretçi ve fuarda stant açan Türk firmalar var. Hepsini tebrik edi­yorum ve verimli fuarlar diliyorum” diye­rek sosyal medya hesabında paylaştı.