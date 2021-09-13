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30 yıl öncesinden

Eko Kulis 13.09.2021, 23:12
30 yıl öncesinden

Murat Kaya Başkan ve Yönetim Kurulu, GESİAD’ın kuruluşunun 30. Yılı nedeniyle geçtiğimiz perşembe günü Atatürk Anıtına çelenk sundular. Bu haber Gazetemizin içeriğinde yer alıyor. Biz de köşemizde, Orhan Efe (Başkan), Nejat Yahya, Deniz Şimşek, Ahmet Özsan, Gürhan Çetinkaya, Hakan İbiş, Melih Özeren, Selçuk Alper ve Osman Elibol’dan oluşan GESİAD’ın ilk yönetim kurulu fotoğrafını paylaşıp ‘hey gidi günler’ diyoruz.
 

#Murat Kaya #GESİAD #Orhan Efe #Nejat Yahya #Deniz Şimşek #Ahmet Özsan #Gürhan Çetinkaya #Hakan İbiş #Melih Özeren #Selçuk Alper #Osman Elibol
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