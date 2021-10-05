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25’nci kitap Abi Gazioğlu’na 

Eko Kulis 05.10.2021, 00:07
25’nci kitap Abi Gazioğlu’na 

İş İnsanı, yazar Özkan İrman’ın, geçtiğimiz yıllarda vefat eden Bursa’nın sevilen isimlerinden Dr.Abdi Gazioğlu’nun anısına yazdığı  “SÜS- Abdi Gazioğlu’na Mektuplar, “ kitabı okuyucularıyla buluştu. Majör Yayınlarından çıkan kitapta, Abdi Gazioğlu’na ithafen ailesi ve dostları tarafından yazılan ve onu anlatan mektuplara yer verilen kitap hakkında  İrman, “Bazı insanlar vardır, bizzat varlığı süstür. O süsler yüreğe takılır bir daha da çıkarılmaz. Abdi Gazioğlu da bir süstü” dedi.
 

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