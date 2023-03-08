Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla negatif seyrediyor

ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında atılan ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara ulaşılamaması daha fazla faiz artışını gündeme getirdi.

Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu gerektireceğini vurgulayan Powell, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." dedi.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.