İngiltere'de gıda fiyatları zirve yaptı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede gıda fiyatları geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 arttı. Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçti.

ONS verilerine göre, İngiltere'de gıda fiyatlarında aralık ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artış süt, şeker, reçel, bal ve çikolata kalemlerinde kaydedildi.

Ülkede geçen yılın aralık ayında sütün fiyatı yüzde 50, toz şekerin fiyatı yüzde 43, çedar peynir fiyatı yüzde 33, yumurtanın fiyatı yüzde 30, dilimlenmiş 800 gramlık ekmeğin fiyatı ise yüzde 21 yükseldi.