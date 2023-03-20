Fitch Türkiye’nin notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi no­tunu “B” ve not görünümünü “negatif” olarak teyit etti.

Fitch’ten yapılan açıklamada, Türkiye’nin kredi notu ile görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun “B” ve not görünü­münün “negatif” olarak teyit edildiği aktarıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde mali ve kredi teş­vikiyle kısmen dengelenmesinin beklendiği belirti­len açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 2,5 ve 2024’te yüzde 3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.