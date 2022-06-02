FAO'dan 'gıda darlığı kapıda' uyarısı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktör Asistanı Abdul Hakim Elwaer, AA muhabirine, gıda üretimini olumsuz etkileyen faktörler üzerinde değerlendirmede bulundu.

Dünyada gıda krizinin yeni başlamadığını ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin yıllardır bu krizi yaşadığını söyleyen Elwaer, su kıtlığı gibi devam eden sorunlar sebebiyle dünyada hali hazırda gıda üretimine dair sorunlar olduğunu ifade etti.

Su kaynaklarının artık düzenli olmadığını hatırlatan Elwaer, "Bu nedenle, her zamankiyle aynı mahsul üretimi ve hasat mevsimlerini bekleyemeyiz." dedi.

Elwaer, "Kovid ile birlikte tedarik zincirleri kesintiye uğradı. Bütün ülkeler dezavantajların ortaya çıkmasıyla gıda tedarikinde büyük bir tehdit olduğunu fark etti. Dünya tam salgının yaralarını sarmaya başlamışken Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Temel ihtiyaçlarda tedarik durdu ya da sekteye uğradı." yorumunu yaptı.

Bazı ülkelerin hala güvenli alanda olduğunu ifade eden Elwaer, buna rağmen bu ülkelerin de panik içerisinde alternatif kaynaklar bulmaya çalıştığını anlattı.

Halihazırda 800 milyondan fazla insanın gıda güvenliği konusunda sorunlar yaşadığını anımsatan Elwaer "Kıtlık olmayacak fakat özellikle düşük kapasiteye sahip ülkeler için oldukça uzun bir süre gıda darlığı kesinlikle olacak." dedi.

Elwaer, FAO'nun ülkelere fiyatlar, alternatif süreçler ve yerel üretimi artırma konusunda politik tavsiyelerle de veri ve enformasyon sağlayarak yardım ettiğinin altını çizdi.

Gübre sorunu

Yerel üretim sezonunun yaklaştığını ama su kaynağı eksikliği ve toprak şartlarının artık daha zorlu olduğunu söyleyen BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktör Asistanı Elwaer, "Özel gübrelere ihtiyacınız var, sentetik gübre tüm bu koşulları telafi edebiliyor, gübre kullanmadan yurt içinde üretim seviyemizi korumamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Dünyada büyük miktarda gübrenin Rusya tarafından üretilip satıldığını kaydeden Elwaer, gübrenin büyük ölçüde doğalgaz fiyatlarına bağımlı olduğunu belirtti.

Gaz ve petrole olan yüksek talep ve artan fiyatların gübre fiyatlarında artış ve gübre darlığı anlamına geldiğini bildiren Elwaer, dünyanın fırtına öncesinde sessizlik döneminde olduğunu söyledi ve "Kriz büyüyecek" ifadesini kullandı.

"Elbette bu küresel bir kriz ve tüm küresel topluluk kısa,orta ve uzun vadeli çözümler bulmak için birlikte etkileşime giriyor, iletişim kuruyor ve birleşiyor," diyen Elwaer, AB gibi büyük ülkelerin komşu bölgelerine finansman sağlayarak bu bölgelerin yerel gıda üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını hatırlattı.

Elwaer, bu çabaların yeterli olmadığını aktararak, ülkelerin uzun dönemde tüketim konusundaki politikalarını gözden geçirmeleri ve gıda israfını azaltmaları gerektiğini çünkü ithal edilen gıdanın ciddi bir kısmının israf edildiğini sözlerine ekledi.