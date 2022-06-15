Çin ekonomisi, Kovid-19 salgını etkilerini mayıs ayında da hissetti

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, mayıs ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 0,7, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 0,7 artışla zayıf toparlanma işaretleri gösterdi.

Ülkenin en büyük 31 kentinde işsizlik oranı da nisanda yüzde 6,7 iken mayısta yüzde 6,9'a yükseldi.

Ülke genelinde Omicron varyantının tetiklediği salgınlar nedeniyle ay boyunca Şanghay ve Pekin başta olmak üzere çok sayıda şehirde uygulanan kısıtlamaların tüketime olumsuz etkisi sürdü.

İmalat ürünlerine yönelik piyasadaki talebi gösteren perakende satışlar mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azaldı.

Perakende satışlar nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalmış ve bu, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği Mart 2020'deki yüzde 15,8'lik düşüşün ardından kaydedilen en sert düşüş olmuştu.

Sanayi üretimi

UIB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, mayısta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak toparlanma işareti verdi.

Sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 2,9 azalmış; bu, Kovid-19 salgının başında üretim üzerinde etkilerin ilk kez hissedildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en sert düşüş olmuştu.

Çin'de imalat sektöründe ekonomik etkinliği ölçen imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 2,2 puan artarak 49,6'ya yükselmişti.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanıma yapılan yatırımları kapsayan sabit sermaye yatırımlarının ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttığı bildirildi. Artış, ilk dört aydaki yüzde 6,8’lik büyümenin altında kaldı. İlk beş aydaki toplam artış, yüzde 6,2'ye geriledi.

Gayrimenkul yatırımları ise ilk beş ayda, geçen yıla göre yüzde 4 azaldı.

UİB verilerine göre ayrıca, Çin'in en büyük 31 kentindeki işsizlik oranı, nisanda yüzde 6,7 iken mayısta yüzde 6,9'a yükseldi.

Küçük kentler dahil edildiğinde ise işsizlik oranı mayısta önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 5,9'a düştü.

UIB verilerine göre yılın ilk 5 ayında 5,29 milyon yeni istihdam yaratıldı.

Çin, 2022'de kentlerde 11 milyondan fazla yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını, "yüzde 5,5 civarında" olması hedeflenen yıllık büyüme oranının altında tutmayı amaçlıyor.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.