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Avrupalı sanayici enerji planını yetersiz buldu
Dünya 19.09.2022, 19:55
Brüksel merkezli European Aluminium ve Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER), Avrupa’da yaşanan enerji krizine ve AB Komisyonunun teklif ettiği çeşitli tedbirlere ilişkin bildiri yayımladı.
Avrupa’daki alüminyum üreticilerinin bildirisinde, AB Komisyonunun açıkladığı acil önlemlerin gerekli olduğunu ancak alüminyum endüstrisinin hayatta kalması için yeterli olmadığını kaydedildi.
Bildiride, “Bu tedbirler, enerji yoğun alüminyum endüstrisini daha fazla üretim kesintisine, iş kayıplarına ve muhtemelen üretimin tamamen durmasına karşı koruyamaz” ifadesi kullanıldı.
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