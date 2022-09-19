Avrupalı sanayici enerji planını yetersiz buldu

Brüksel merkezli Eu­ropean Aluminium ve Avrupa Çelik Üretici­leri Birliği (EUROFER), Av­rupa’da yaşanan enerji krizine ve AB Komisyonu­nun teklif ettiği çeşitli ted­birlere ilişkin bildiri ya­yımladı.

Avrupa’daki alüminyum üreticilerinin bildiri­sinde, AB Komisyonunun açıkladığı acil önlemlerin gerekli olduğunu ancak alüminyum endüstrisinin hayatta kalması için yeterli olmadığını kaydedildi.

Bildiride, “Bu tedbirler, enerji yoğun alüminyum endüstrisini daha fazla üretim kesintisine, iş kayıp­larına ve muhtemelen üretimin tamamen durma­sına karşı koruyamaz” ifadesi kullanıldı.