Avrupa ağır sanayisi AB'nin enerji planını yetersiz buldu

Brüksel merkezli European Aluminium ve Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER), Avrupa'da yaşanan enerji krizine ve AB Komisyonunun teklif ettiği çeşitli tedbirlere ilişkin bildiri yayımladı.

Avrupa'daki alüminyum üreticilerinin bildirisinde, AB Komisyonunun açıkladığı acil önlemlerin gerekli olduğunu ancak alüminyum endüstrisinin hayatta kalması için yeterli olmadığını kaydedildi.

Bildiride, "Bu tedbirler, enerji yoğun alüminyum endüstrisini daha fazla üretim kesintisine, iş kayıplarına ve muhtemelen üretimin tamamen durmasına karşı koruyamaz." ifadesi kullanıldı.

Önlemlerin aşırı yüksek enerji maliyetlerini ve özellikle gaz fiyatlarını düşürecek biçimde yeniden ayarlanması gerektiğine işaret edilen bildiride, "Fabrikalarımızı açık tutmak için daha fazla yardıma ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, alüminyumun Avrupa'nın yeşil dönüşümün anahtarı konumunda olduğu, bu üründe ithalata tam bağımlı hale gelme riski bulunduğu belirtildi.