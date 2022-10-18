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AB’nin ticaret açığı rekor kırdı
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Dünya 18.10.2022, 00:19
Buna göre, AB’nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 207,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 56,4 yükselerek 271,8 milyar avroya ulaştı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı ağustos ayında 64,7 milyar avro oldu.
Avro Bölgesi’nde ise ihracat, ağustosta 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 24 yükselişle 231,1 milyar avro, ithalat da yüzde 53,6 artışla 282,1 milyar avro oldu. Avro Bölgesi’nin ticaret açığı, ağustosta 51 milyar avro olarak kayıtlara geçti.
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