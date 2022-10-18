banner21

banner17

banner28

banner6

Son Dakika

AB’nin ticaret açığı rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Dünya 18.10.2022, 00:19
AB’nin ticaret açığı rekor kırdı

Buna göre, AB’nin ihra­catı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 207,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 56,4 yükselerek 271,8 mil­yar avroya ulaştı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı ağustos ayında 64,7 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi’nde ise ih­racat, ağustosta 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 24 yükselişle 231,1 milyar avro, ithalat da yüzde 53,6 artışla 282,1 milyar avro oldu. Avro Böl­gesi’nin ticaret açığı, ağus­tosta 51 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

#AB #ticaret
Yorumlar (0)
15
parçalı bulutlu
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18