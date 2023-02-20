AB’nin en büyük ticaret ortağı ABD

Avrupa Birliği’nin (AB) 2022 yılında en büyük ticaret ortağı 268,7 milyar avroluk ticaret hacmiyle ABD oldu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin 2022 yılına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi’nde 2022’de toplam ihracat önceki yıla kıyasla yüzde 18 artarak 2 trilyon 877,8 milyar avroya, toplam ithalat da yüzde 37,5 yükselerek 3 trilyon 192,5 milyar avroya çıktı. Avro Bölgesi’nin 2022 yılındaki ticaret açığı 314,7 milyar avroyu buldu.

AB ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülkeler 509,3 milyar avro ile ABD, 328,6 milyar avro ile Birleşik Krallık, 230,3 milyar avro ile Çin, 188 milyar avro ile İsviçre, 99,6 milyar avro ile Türkiye, 71,6 milyar avro ile Japonya, 67,7 milyar avro ile Norveç, 60,1 milyar avroyla Güney Kore ve 55,2 milyar avro ile Rusya oldu.

Türkiye 7’nci sırada

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 626 milyar avro ile Çin, 358,4 milyar avro ile ABD, 218,6 milyar avroyla Birleşik Krallık, 203,4 milyar avroyla Rusya, 160,7 milyar avroyla Norveç, 145,2 milyar avroyla İsviçre, 98,6 milyar avroyla Türkiye, 71,7 milyar avroyla Güney Kore ve 69,7 milyar avroyla Japonya olarak belirlendi.

Türkiye, 198,2 milyar avroluk ticaret hacmiyle AB’nin 7’nci en büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı.