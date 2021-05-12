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ABD'de enflasyon zirveyi gördü
Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE, nisanda yıllık bazda yüzde 4,2 artarak Eylül 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
Dünya 12.05.2021, 17:04 14.05.2021, 09:49
WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 4,2 artarak beklentileri geride bıraktı.
ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.
Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. TÜFE, martta ise aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.
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