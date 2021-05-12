ABD'de enflasyon zirveyi gördü

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 4,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. TÜFE, martta ise aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.