ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı

AA - ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, işlem başlangıcında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

İlk işlem gününde 40,89 dolardan açılan Bitcoin Strateji ETF'nin değeri 42,15 dolara kadar yükseldi.

ProShares'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu ETF'nin, yatırımcılara bir aracılık hesabı aracılığıyla Bitcoin getirilerini uygun bir şekilde elde etme fırsatı sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, "BITO bir hisse senedi gibi alınıp satılabilir, kripto para borsasında hesap ve kripto cüzdanı ihtiyacını ortadan kaldırır." ifadesi kullanıldı.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, 63 bin doların üstüne çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.