ABD'de belirsizlik dönemi bitmek bilmiyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına nerede nokta koyacağına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarında oynaklığa neden olmayı sürdürürken, ülkede açıklanan makroekonomik veriler günden güne fiyatlamaları daha da zorlaştırıyor.

ABD ekonomisinin son 30 yılın en güçlü "şahin" adımlarına karşın soğuma emaresi göstermemesi piyasalarda başlıca risk unsuru olmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası alınan önlemler dünya genelinde enflasyona neden olurken, salgının etkisini kaybetmesiyle birçok merkez bankası, "güvercin" politikalara son vererek "şahin" tarafa geçti.

"Şahin" adımlarda dünyaya öncülük eden Fed, 25 baz puanla başlayan faiz artırımlarını 75 baz puana kadar çıkarttı ve toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Banka, Aralık 2022 ve şubat toplantılarında faiz artırım hızını 25'er baz puan düşürerek 75 baz puandan 25 baz puana indirirken, bu dönemde para piyasalarındaki fiyatlamalara Fed'in nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 bandında belirleyeceği beklentileri hakim oldu. Buna karşın şubatta açıklanan istihdam raporu verilerinde tarım dışı istihdamın ocakta 517 binle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesi, piyasalardaki fiyatlamaları tekrar zorlaştıran süreci başlattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz oranını yüzde 6'ya kadar çıkarabileceğine yönelik tahminler ortaya çıkarken, Banka'nın yıl sonunda faiz indirmeye başlayacağına yönelik öngörüler ise önemli derecede güç kaybetti.