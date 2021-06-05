AB, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusundaki anlaşmayı olumlu karşıladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, "Asgari kurumlar vergisi hakkında G7'den gelen olumlu haberleri memnuniyetle karşılıyorum." paylaşımında bulundu.

AB'nin vergilendirmenin modernizasyonu konusunda uluslararası iş birliğinden yana olduğunu belirten Von der Leyen, söz konusu anlaşmanın adil ve eşit şartlarda rekabet açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "G7'deki küresel kurumlar vergisi reformu anlaşması ile tarihi bir ana tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın ileriye yönelik önemli bir aşama olduğunu ifade eden Michel, bundan sonra G20 ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin sürece katılması gerektiğini belirtti.

Michel, çok taraflılığın dünyayı daha adil bir hale getirdiğini kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili paylaşımında, "Asgari kurumlar vergisine ilişkin bugünkü tarihi anlaşma küresel vergi adaleti ve dayanışması açısından iyi bir haber." ifadesini kullandı.

Bunun, ticaretin adil vergilendirilmesi konusunda küresel bir anlaşmanın yolunu açtığına dikkati çeken Borrell, AB'nin sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

G7 ülkelerinin maliye bakanlarının bugün Londra'da yaptığı toplantıda, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede küresel çapta en az yüzde 15 vergiye tabi tutulması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı açıklandı.