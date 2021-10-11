Dijital dönüşüm stratejisi yayımlanacak

Dijital ortamda düzenlenen “Yeşil Mutabakat’a Uyum: Dönüşümün Neresindeyiz?” başlıklı toplantı, kamu ve özel sektör temsilcileriyle uzmanları bir araya getirdi. Toplantıda konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Paris Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasını son derece çok sevindirici bir gelişme olarak belirterek, “Önümüzdeki birkaç yıl çok kritik, 2030’a kadar emisyonları yüzde 55 azaltmak istiyorsak bugün harekete geçmemiz gerekiyor. AB’nin açıkladığı 55’e Uyum paketi, Avrupa’nın üzerinde çalıştığı kilit öneme sahip bir paket.” diye konuştu. Meyer-Landrut, sınırda karbon düzenlemesi için enerji tüketimi ve karbon salımı yüksek sektörlerin seçildiğini söyledi. Karbon salımının Türkiye’de fiyatlanması durumunda Avrupa’da karbon vergisi ödenmesine gerek kalmayacağını kaydeden Meyer-Landrut, karbon fiyatlaması Türkiye’de Avrupa’ya kıyasla düşükse sınırda karbon düzenlemesinin gündeme geleceğini aktardı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamasıyla uluslararası alanda benimsenen yol haritasına katkıda bulunacağını dile getirerek, “Güçlü ihracat yapısı olan bir sanayimiz var, özellikle AB’den gelen rüzgar bizim sanayicimizi de sürdürülebilirlik temalı bir üretim anlayışına dönüştürmede önemli bir rol oynuyor.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Safa Uslu, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat’ı tam olarak uygulayabilmesi için uluslararası iş birliğini güçlendirmek istediğini ve gelecek dönemde dijital dönüşüm strateji belgesini yayımlayacağını belirtti. Yeşil Mutabakat’ın zorluklarına rağmen Türkiye için bir fırsat olduğunu belirten Uslu, yeşil dönüşümde enerji verimliliği, kojenerasyon, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufunun önemli rol oynayacağını vurguladı.

