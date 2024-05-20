BUSİAD Evi’nde Şerif Arı’nın Divan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’unda konuşan Küçükkayalar, “Kurumsal gelişim, iletişim ve üye ilişkileri çerçevesinde yeni üye edinme konusunda oldukça iyi bir yol katettik. Üye sayımız kayıplarımıza ve ayrılan dostlarımıza rağmen 302’ye yükseldi. İki yılda 52 yeni üye kazandık. Kadın üye sayımızı yüzde 8,5’tan yüzde 11,9’a çıkarmayı başardık. Gençlere ayrı bir yer ayırdık. O nedenle Genç BUSİAD oluşumunu hayata geçirdik. Onlar da bu dönem oluşturacakları komite ile geleceğin BUSİAD’ı için bir adım atmış olacaklar” dedi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde, Küçükkayalar, ikinci dönem için de güvenoyu almış oldu.

Küçükkayalar’ın listesinde; Barış Mert, Haluk İsmail Parlamış, Hüsamettin Çoban, Lale Yıldız, Mustafa Ekinci, Orçun Sarıca, Selim Akbaş, Serdal Can, Sezai Sezer, Tuncer Hatunoğlu, Tolga Bacak, Veda Girgin Eroğlu, Yasemin Uyar Duman, Zeynep Yıldız yer aldı.