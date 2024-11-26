Bursa Yenişehir Havaalanı'nda uçuş yoğunluğu artıyor. Bursa'dan Almanya'ya karşılıklı direkt uçak seferleri, 3 Nisan'da başlayacak. Gelişmeyi duyuran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Almanya Düsseldorf direkt uçak seferleri, 3 Nisan'da haftada iki gün olmak üzere Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşecek. Haziran ayından itibaren seferler haftada 3 güne çıkarılarak Salı-Perşembe-Pazar günleri olacak. Yine Bursa'dan Almanya Stuttgart karşılıklı direkt uçak seferleri de 30 Mayıs tarihinden itibaren Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşecek” dedi.

Bursa'dan yurt içi seferlerde Erzurum, Diyarbakır, Trabzon ve Muş uçuşlarının ardından, Sun Express Havayolu tarafından Antalya ile Adana-Mersin uçuşları da 10 Kasım'da başlamıştı.