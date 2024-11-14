“BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları” 28 Kasım – 01 Aralık 2024 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Bursa’nın Ekonomi Gazetesi” sloganıyla tam 29 yıldır her hafta Salı günü yayınlanan EKOHABER Gazetesi olarak makine sektöründe yılın en önemli ve son buluşması olan fuarda katılımcılara, ziyaretçilere ve abonelerimize dağıtılacak özel bir çalışma hazırlıyoruz.

Bu özel çalışmada haber ve reklam ile yer almak ve hedef kitlelerinize ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.