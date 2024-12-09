EKOHABER ÖZEL

AnatoliaBazaars.com Operasyon ve Kanal Geliştirme Direktörü Kemal Çolak, web sitelerinin kurumsal iş yönetimi ve yenilenebilir enerji alanlarında 26 yılı aşkın tecrübeye sahip bir yönetim ekibi ile, 22 yıl önce Türkiye’nin ilk organik mağazasını açan ve hizmet sektöründe onlarca başarılı projeye imza atmış bir ekibin ortak aklının ürünü olduğunu kaydetti. Çolak, şunları aktardı:

“Web sitemizde 350 üreticinin özel seçki 650 ürünü sergileniyor. Bu sayıyı 2025'in ilk 6 ayında 1500'e tamamlamayı planlıyoruz. Geleneksel, iyi tarım ve organik üretim yöntemlerini tercih eden, bütünleşik bir bakış açısıyla, kimyasal gübre ve zararlı pestisitlerden uzak duran üreticiler ile çalışıyoruz. Müşterilerimiz, sağlıklı ve güvenilir ürünlere kolay erişme imkanının yanı sıra, kadın kooperatifleri, genç girişimci ve yerel üreticilerin desteklendiği bir ticaret ekosistemine de katkıda bulunuyorlar. Tüm bölgelerden 30’u aşkın kadın kooperatifi ile doğrudan, 22’si ile de proje bazlı işbirliklerimiz mevcut. Genç ve yerel üreticileri de dahil ettiğimizde 350 kadar çözüm ortağı ile çalışıyoruz. Yakın zamanda başlayan Micro ihracat gönderilerimizdeki veriler AnatoliaBazaars.Com'un kadın kooperatif ürünlerinin en büyük pazarlama ve perakende satış platformu olduğunu teyit ediyor.”

Komisyon almıyoruz, tüm süreçleri biz yönetiyoruz

AnatoliaBazaars.Com’un tüm Kadın Kooperatifleri ve duyarlı üreticiler için yöresel ürün, lezzet ve coğrafi işaretli mamullerini doğrudan kendi markaları ile satışa sunabilecekleri bir çatı platformu olduğunu dile getiren Çolak, şöyle devam etti:

“Üretici ve tedarikçilerimizden komisyon veya hizmet bedeli, kargo masrafı, ödeme altyapısı, tanıtım bedeli vs almıyoruz. Kargo masrafı dahil, devamındaki tüm takip, kontrol sürecini biz yönetiyoruz. Tüm bu maliyetleri üstlenmemizin yanı sıra, kadın kooperatifi ve üreticilerimize pazarlama, finans, sigorta, hukuk, marka tescil ve fuar organizasyonları konularında ayrıca destekler sunuyoruz. Yakın dönemde kadın kooperatifleri bașta olmak üzere, ÇYDD, KEDEV, TEV ve LÖSEV gibi sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birlikleri geliştirerek, destek sağlama misyonumuzu yaygınlaştıracağız.”